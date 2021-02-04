〈中華電法說〉今年資本支出攀高峰 明後年逐步降低

中華電 (2412-TW) 日前公布資本支出一舉攀升到 431.5 億元，創新高，總經理郭水義今 (4) 日線上法說提到，由於今年為 5G 網路建置衝刺期，加上積極與各界合作發展 5G 創新應用，因此今年資本支出將會是近年高峰，明、後年則會逐步降低。

郭水義表示，5G 基地台建置計畫，從 5 年縮短至 3 年完成，並維持預定年底前，全台 5G 基地台數量將超過 1 萬座，其中，當基地台數量達到 8000 座時，全台 5G 網路涵蓋率將可達到 9 成。

中華電今年資本支出 431.5 億元，遠高於 4G 建設高峰期的 364 億元，郭水義指出，今年主要投資方向包括擴大 5G 建設、IDC 機房、新建海纜、MOD 平台、光纖等，其中，5G 相關建置比重較高。

郭水義表示，在政府積極推動 5G 策略下，今年大幅擴建 5G 基地台並提升網路使用體驗，預估今年資本支出會是近年的高峰期，明、後年則會逐步降低。

郭水義補充，除強化 5G 網路應用外，5G 需與數位轉型結合，透過開放平台廣納合作夥伴、軟硬體結合及垂直整合，藉此發展不同創新應用，其中，中華電也聚焦在智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧交通等。