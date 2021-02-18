中鋼翁朝棟：全球經濟重拾成長動能 鋼市前景正面

中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟指出，今年鋼市前景相當正面，加上各國陸續施打新冠疫苗，全球經濟可望重拾成長動能。

翁朝棟致詞時表示，去年全球鋼鐵業遭遇美中貿易戰及新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，陷入前所未見的困境，中鋼也面臨自建廠以來最辛苦、最艱鉅的挑戰，但仍完成了建廠 49 年來最大的改革，包括 N+1 月盤、建構首座智慧高爐，以迎接鋼鐵榮景。

翁朝棟進一步指出，去年國內經濟成長率為 2.98%，國發會公布今年可望突破 4%；此外，國際貨幣基金 (IMF) 預估今年全球經濟成長率為 5.5 %，世界鋼鐵協會 (worldsteel) 預測今年全球鋼市需求量較去年增加 4.1％。

不過，翁朝棟也強調，面對鋼鐵榮景的來臨，中鋼更要謙虛，做好設備總體檢及防疫、工安、環保等工作，協助下游客戶升級轉型，帶動整體鋼鐵產業發展。

此外，今年也正值中鋼建廠 50 週年，面臨全球鋼鐵產業轉型，中鋼也成立「節能減碳及碳中和專案小組」，擘劃公司的近程、中程及遠程目標。

中鋼昨日公告元月份自結稅前盈餘 36.1 億元，不僅賺贏去年一整年，更是 2013 年實施合併報表以來的單月新高。