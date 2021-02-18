牛年轉職3年來最熱 開工日主動應徵數年增15%

去年農曆年後受疫情干擾，求職者普遍觀望、不敢轉職，不過，人力銀行今 (18) 日公布最新調查指出，年前的 1 月份，有 35.1 萬人主動應徵，創 3 年同期新高；牛年開工第一天，單日主動應徵次數較去年同期增加 15%。

根據 104 人力銀行調查，昨天大年初六開工第一天，線上徵才廠商已逼近 3.5 萬家，年增 16%，2 月份的工作機會數來到 70.2 萬個，為近 5 年同期次高，較去年同期成長近 9%，也是連續三個月突破 70 萬大關。

求職者方面，據統計，農曆年前 1 個月，共有 35.1 萬人主動應徵，創 3 年新高，較去年同期增加 1.1 萬人，增幅 3%。開工第一天，單日主動應徵次數，年增 15%，顯示求職者鐵了心轉職；年假 7 天，平均單日主動應徵次數年增 5%，求職者邊放假邊換工作。

104 人力銀行整合招募服務處資深副總鍾文雄表示，2020 年受疫情影響，企業徵才一度在 4 月陷入觀望，當時求職者心態也較往年保守，不敢亂換工作，但年中企業徵才開始反彈，景氣走高之勢延續到 2021 年，進而帶動工作機會成長。

觀察各產業人力需求，營建業受益於大型基礎建設、房地產續熱的影響，需才孔亟，相較於 2017 年同期增加 147%；醫療保健相關業則因去年疫情影響，國產疫苗拚今年上市，整體人力需求明顯竄升。不過，一般服務業、運輸物流等，因邊境管制而開始出現下行趨勢。