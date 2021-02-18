認列PSCS虧損影響 新唐去年EPS 1.81元 創六年低

新唐 (4919-TW) 今(18)日公布去年財報，由於新唐自去年 9 月開始認列 Panasonic 半導體事業(PSCS)，帶動去年營收近倍數成長、創新高，不過，由於 PSCS 目前仍處於虧損，也侵蝕獲利表現，去年稅後純益 5.33 億元，年減 4.49%，每股稅後純益 1.81 元，創六年新低。

新唐去年第四季營收 98.69 億元，季增 76.07%，年增 254%，毛利率 17.1%，季減 19.77 個百分點，營益率 0.39%，較上季轉正，年減 6.1 個百分點，稅後純益 0.7 億元，季減 41.18%，年減 58.34%，在轉投資虧損衝擊下，每股純益僅 0.2 元，逼近損平邊緣。

新唐去年營收 206.68 億元，年增 99.36%，毛利率 37.29%，年減 2.53 個百分點，營益率 1.56%，年減 4.08 個百分點，稅後純益 5.33 億元，年減 4.49%，每股稅後純益 1.81 元。

新唐 2019 年底宣布收購 PSCS，看好雙方產品線僅 MCU 有重疊，其餘產品如影像感測技術、MCU、半導體元件 (MOSFET、RF-GaN) 等，皆為新領域，合併後將為新唐帶來綜效。

不過，由於 PSCS 仍處虧損，加上一年虧損金額大於新唐一年獲利，在合併帶來綜效前，新唐面臨的營運與調整相對壓力大，新唐如何改善政體財務結構、整合資源，成為外界關注重點。