〈財報〉沃爾瑪Q4營收優預期 估新財年銷售放緩、獲利略跌 盤前重跌逾5%

沃爾瑪 (Walmart) 周四 (18 日) 公布 2021 財年第 4 季和全年財報，Q4 營收優於市場預期，電商銷售成長近 7 成，但仍為疫情爆發以來最低。該公司警告，隨著商業模式逐漸恢復正常，預計新財年的銷售步伐將放緩，獲利恐略微下滑。

受悲觀預期影響，沃爾瑪 (WMT-US) 周四盤前一度跌逾 5%。

沃爾瑪盤前一度挫逾 5%(圖：Investing.com)

2021 財年 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：1521 億美元，年增 7.3%，優於彭博預期的 1483.9 億美元

淨虧損：20.9 億美元，去年同期淨利報 41.4 億美元

每股虧損：74 美分，去年同期 EPS 為 1.45 美元

美國同店銷售年增 8.6%，優於 StreetAccount 調查預期的 5.8%

美國電子商務銷售年增 69%，增幅為疫情爆發以來最低

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收：1523 億美元，年增 7.5%

調整後 EPS：1.39 美元，低於彭博預期的 1.50 美元

(圖：沃爾瑪)

2021 財年財報關鍵數據：

營收：5592 億美元，年增 6.7%

(GAAP)EPS：4.75 美元

(Non GAAP) 調整後 EPS：5.48 美元

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，為了跟上過去一年以來零售業的大幅轉變，該公司已加大投資力度。他承諾提高美國員工的薪資，將每小時的平均薪資提高至 15 美元以上。目前平均水平為每小時 14 美元以上。

沃爾瑪美國業務執行長 John Furner 表示，全美約 150 萬名員工當中，預計將有 42.5 萬名員工薪資獲得調漲，主要集中在數位和倉儲職位。

除了上調薪資外，該公司還將投資約 140 億美元於供應鏈和自動化等領域，資本支出高於上一財年的 103 億美元。

儘管如此，沃爾瑪警告今年銷售或將趨緩。隨著越來越多人接種疫苗，以及消費方式出現轉變，疫情期間的網購商機為銷售額帶來的支撐力道也將逐步轉弱，今年的商業模式將慢慢恢復正常。

沃爾瑪預計，2022 財年的美國同店銷售將呈現較低的個位數增長，EPS 估將略微下滑。財測預期仍取決於疫情發展、疫苗接種狀況、經濟刺激規模、就業趨勢以及消費者信心。

沃爾瑪還表示，將調升股息並實施 200 億美元的股票回購計劃。