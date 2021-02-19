貴桑桑！木材價格首度突破1000美元創歷史新高。

週四 (18 日) 木材 3 月期貨價格首度漲破每 1000 板英尺 1000 美元，創下歷史新高。

新冠疫情之下，許多人宅在家辦公，房貸利率不斷探低，帶動房屋改建和新房建築蓬勃發展，供應鏈木材庫存供不應求，促使美國木材價格飛漲、屢刷新高。

週四 (18 日) 木材 3 月期貨價格週四攀升至每 1000 板英尺 1,004.90 美元，創歷史新高，為連續第九個交易日收紅。木材價格今年已上漲約 40%。

ERA 林業產品研究的執行董事 Kevin Mason 研判，隨著春季住宅建設和翻新項目的提速，北美各地生產商面臨木材供應和人手限制，這可能會進一步加劇需求。

Kevin Mason 預估，木材價格將持續上漲，到 3 月或 4 月左右可能達最高峰，但漲勢不太可能持續到夏季。

全美房屋建築商 (NABH) 本月初敦促拜登政府取消對加拿大木材的進口關稅以降低成本，而生產商則需要提高產量。

佛羅里達州哈克特金融顧問公司總裁 Shawn Hackett 表示，人們對造房需求非常樂觀，目前處於一種不可持續的泡沫狀態，這是一個經典的泡沫場景。

截稿前，台北時間周五上午 8 時 30 許，iShares 全球木材及林業 ETF (WOOD) 下滑 0.87%；Invesco MSCI 全球木材 ETF (CUT) 下滑 0.61%。