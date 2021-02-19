〈紐約匯市〉初領失業金打壓經濟復甦希望 美元回軟 以太幣創新高

初領失業救濟金數據令人失望，沖淡了經濟從疫情中復甦的希望，美元對主要貨幣周四 (18 日) 回跌，連兩日升勢中斷。比特幣回落，但以太幣接棒創新高。

美國上周首次申請失業救濟金人數意外增加，澆熄前一日零售銷售、工業生產帶來的樂觀期許。美股三大指數下跌，道瓊指數從歷史高點回落。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.33% 至 90.601，連兩日升勢中斷。

道明證券駐紐約資深匯市分析師 Mazen Issa 說：「難以釐清今天拖累美元走軟的因素。但從今年年初以來，也就是大約在喬治亞州 (參議院席次) 決選的前後，美股相對表現與美元一直保持正相關。」

歐元兌美元升值 0.38% 至 1.2086 美元，前日下滑 0.5%，為兩周最大貶幅。

日圓兌美元紐約尾盤持平，報 105.685 日圓，但低於 200 日移動均線。

英鎊走強，兌美元升 0.77% 至 1.397 美元，兌歐元最高攀抵 0.8652 英鎊。

市場看好英國在疫苗接種方面的進展，將帶動經濟加速復甦，使英鎊成為今年 G10(10 國集團) 貨幣中表現最突出的貨幣。

比特幣從歷史高點 52,640 美元回落，但今年來漲幅已達 79%，一些分析師警告漲勢可能無法持續。

北美第一檔比特幣 ETF 周四在多倫多正式啟動交易，交易量達 1.65 億美元股。這檔 ETF 名為 Purpose Bitcoin ETF(BTCC)，不過歐洲已經有數款追蹤比特幣且功能類似 ETF 的產品。

以太幣在紐約尾盤上漲 4% 至 1,925.30 美元，盤中一度漲抵 1939 美元新高。

以太幣以交易量和市值計算為第二大加密貨幣，今年來共飆升近 1,400%。上周芝商所 (CME) 推出以太幣期貨，助長漲勢。

Issa 說：「目前虛擬貨幣仍是一種投機交易，但一定會在未來的經濟占有一席之地。它不會消失，但目前市場上存在著大量的投機交易，害怕錯過 (FOMO) 是主要的驅動因素。」

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