〈美股盤後〉拜登政府加稅或逐步進行 美股四大指數全黑

週四 (18 日) 美國上週初請失業金人數意外上升，油價下跌，黃金觸及七個月低點，木材價格創歷史新高，美債殖利率微升，沃爾瑪暴跌，美股四大指數全數收黑。

政經消息方面，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四受訪表示，拜登加稅計畫可能會逐步進行，此外，儘管經濟增長趨勢顯示比 2021 年的預期更快，但仍需採取大規模刺激計畫促使經濟全面復甦。

德州暴雪引發大停電，衝擊當地居民生活，晶片產能亦受影響，美國總統拜登宣布德州進入緊急狀態，聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 將緊急提供發電機和物資補給品。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 11.0 億例，死亡數突破 243 萬例，美國累計確診超過 2786 萬例，累計死亡數超過 49.1 萬。

美國目前有超過 1500 萬人接種兩劑新冠疫苗，美國頂級傳染病學專家福奇說，德州的冬季風暴是疫苗分發的重大問題。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 119.68 點，或 0.38%，收 31,493.34 點。

標普 500 指數下跌 17.36 點，或 0.44%，收 3,913.97 點。

那斯達克指數下跌 100.14 點，或 0.72%，收 13,865.36 點。

費城半導體指數下跌 31.45 點，或 0.99%，收 3,146.79 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和非必需消費品 2 大板塊收紅，能源、通訊服務和醫療保健領跌。(圖片：finviz)

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