經濟前景佳！美CEO信心指數創17年新高 就業、薪資成長將改善

美國政府周四 (18 日) 公布美國企業執行長對未來信心指數的調查報告，企業信心創 17 年新高，已較去年同期疫情最嚴重期間有所改善。企業看好疫情後經濟復甦，對於招募新血、調升薪資與提高資本支出的意願大增。

美國經濟諮商會 (Conference Board) 公布 1 月美國企業執行長信心指數為 73，優於去年同期疫情爆發期間的 34 ，並創 2004 年以來最高紀錄。該指數高於 50，代表多數執行長樂觀看待未來美國經濟發展。

美國企業 CEO 信心指數 (圖: Bloomberg)

美國商業協會副主席 Roger Ferguson 於聲明中表示，數據顯示疫苗推出後經濟前景更加樂觀，美國各行各業都在為疫情後的生活做準備，如果未來能避免經濟衰退風險，那麼這種樂觀情緒很可能轉化為更高的工資、就業和資本支出。

該報告顯示，有 36% 的 CEO 計劃在未來 12 個月內將員工薪資上調超過 3%，高於去年 9 月調查的 22%；只有 12% 的人希望明年裁員，也較前一次調查的 34% 有所改善。

此外，有 45% 的 CEO 希望提高資本支出，高於前期的 25%，並有 47% 的人計劃招募更多新員工，較上期增加 14%。

美國勞工部周四發布上週首次申請失業救濟人數意外增加，截至 1 月仍有超過 1800 萬失業人口領取政府失業救濟金，但企業信心數據可能預告受到疫情重擊的美國勞動力市場，長期展望正逐漸改善。

(本文不開放合作夥伴轉載)