蘋果6G戰場募新血 開研發工程師職缺

《彭博社》週四 (18 日) 報導，蘋果正招兵馬 6G 研發工程師，希望盡早投入 6G 戰場中。

蘋果 (AAPL-US) 去年年底才加入致力於 6G 技術研發聯盟 (Next G Alliance)。週四蘋果招聘研發工程師，工作內容為無線技術開發和晶片設計，職缺地點落在矽谷和聖地亞哥等蘋果辦公室。

該招募廣告寫道：「擔任該職位的人員將研究和設計專為無線電存取網路的下一代 (6G) 無線通信系統，並參加具 6G 技術熱忱的行業 / 學術論壇。」

目前 6G 概念大於現實，尚無公認的標準，專家認為 6G 要等到 2030 年才會問世。

蘋果公司的職位空缺表明該公司希望在 6G 開發最早其階段就參與其中，並承認這項研發工作將長達十年。

招募廣告內容顯示：「您 (受聘者) 將有獨特的機會和機會來實現下一代無線技術，這將對未來的蘋果產品產生深遠的影響。在此職位上，您將是負責在未來十年內創建下一代破壞性無線電存取技術的先鋒研究團隊核心人員。」

蘋果通常不是最早採用新通信標準的智慧型手機公司之一，而是寧願稍微普及一點時機才推出。對於 3G 和 4G / LTE 來說，蘋果切入都相對較晚。

蘋果於三星的首款 5G 手機推出約 18 個月後，才推出了首款 5G iPhone，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

除了蘋果外，三星也一直致力於 6G 技術研發，期望 6G 速度至少比 5G 快 50 倍。

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