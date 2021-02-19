美房貸利率升至3個月新高 房價飆漲正逐漸排擠市場需求

本周美國抵押貸款利率飆升至去年 11 月中旬以來的最高水準，對於美國購房者而言是一大警訊，考量到日漸提高的購屋成本與快速飆漲的房價，美國不動產投資客正逐漸退出市場。

房地美周四 (18 日) 發布報告表示，30 年期抵押貸款平均利率在連續三周維持於 2.73% 後，本周上升至 2.81%，較前一周上升 8 個基點。

15 年期固定利率抵押貸款平均利率上升 2 個基點至 2.21%，5/1 混合浮動利率抵押貸款 (5/1 Hybrid ARM) 利率下降 2 個基點至 2.77%。

線上房地產業者 Zillow (ZG-US) 經濟學家 Matthew Speakman 表示，房貸利率勢必上漲，因為歷史數據顯示，房貸利率與美國長債殖利率 (如 10 年期美債) 有密切正相關，而目前房貸利率尚未與長債殖利率走勢同步。

兩利率正相關可能因疫情而有所減弱，疫情爆發期間房貸利率降幅較 10 年期長債更為劇烈，兩利率差也使不動產貸方在利率調整上有一定的操作空間。

本周房貸利率飆漲，其中最大原因在於市場開始擔憂未來預期通膨的上升。Speakman 表示，隨著美國大規模接種疫苗加速經濟成長、並持續推出財政刺激政策，市場預估通膨將升溫，促使聯準會提高利率，債券殖利率與抵押貸款利率承受更大上升壓力。

Speakman 補充說，儘管拉長時間來看，當前利率水準仍低，但近期市場的反應表明，去年有史以來最低利率的時代可能已經過去。

隨著利率持續上升，購屋的可負擔程度已成為一些買家的重要課題。近期下降的貸款申請數量已表明，供不應求導致房價飆漲的現象已使一些美國人遭市場排擠。