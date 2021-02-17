美長債殖利率勁揚 華爾街：1.5%將是影響股市的關鍵

美國 10 年、30 年期債券殖利率周二 (16 日) 勁升引起市場擔憂，不過，華爾街分析師認為，倘若未來殖利率持續飆升直逼標普 500 指數股利殖利率，高本益比的股票將首當其衝面臨資金撤出的風險。

美國長債殖利率周二大幅躍升，30 年期美債殖利率上升 8.6 個基點至 2.089%，而 10 年期美債殖利率上升 9.9 個基點至 1.299%，2 年期與 10 年期殖利率利差達 1.18 個百分點，創四年以來最大差距。

Jefferies 全球策略師主管 Sean Darby 表示，鑑於 10 年期美債殖利率直逼 1.3% 挑戰 1.5% 大關，相當於標普 500 指數的平均股利殖利率，資金擁簇帶動股市上漲的動能即將出現轉折。

以歷史數據來看，低檔的美債殖利率通常對應較高的股票估值，因為債市不具投資吸引力，因而驅使投資人投資股票以獲得更多報酬。

Darby 警示，儘管目前美債殖利率仍低，但若未來殖利率持續上揚超過 1.5% ，使債市更有投資潛力，本益比較高的股票以及指數 (如那斯達克 100 指數) 將首當其衝面臨修正風險。

標普 500 指數中高本益比股票與 30 期美債殖利率走勢圖（圖：Jefferies ）

Darby 進一步表示，隨著市場已逐漸適應聯準會的平均通膨目標政策，金融市場可能已經出現「規則上的變化」，其中垃圾或投資級公司債便是最好例證，在流動性充裕情況下，這些債券殖利率急劇下降，甚至低於經過通膨調整後的抗通膨債券 (TIPS) 殖利率。

此外，除了債市，Darby 表示美元也需要留意，今年美元已出現小幅回升。市場普遍認為，美元疲軟有助於維持全球金融狀況寬鬆，進而有利股市。

Darby 說：「對於股市投資人而言，未來最糟糕的情況便是美債殖利率持續上升，導致殖利率利差擴大並推升美元。目前為止，美債殖利率上升未能阻止美元走跌，實質利率仍為負。」

展望未來，Jefferies 預估年底 10 年期美債殖利率將達到 2%。Darby 援引幾個數據說明殖利率將持續走升，分別是 10 年期與 2 年期美債殖利率曲線與預期通膨、殖利率曲線與美國 M1 貨幣供給量，以及殖利率曲線與銅金比的關係。