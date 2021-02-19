【Wen姐筆記】不安定籌碼大增 牛年第1個空軍日防震演習

台股牛年第 2 個交易日，多方氣勢旺，加權指數續創歷史新高，盤中衝上 16517 點，收盤 16424 點仍創歷史新高，成交值則縮至 3689 億元。不過在連 2 日急奔趕路過程中，被歸類為不安定籌碼的融資與自營商，分別加碼 67 億元、88.9 億元，今天又是周五，俗稱空軍日，牛年第 1 個空軍日，防震還是第一要務! 最重要的觀察位置仍為 16333 點。關鍵點位為 16251、16311 與 16388 點。

多方要維持強攻態勢，16300 點城池就得守穩。即使震盪幅度擴大，16251 也不宜棄守，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，而昨日測試後的 16333 點，更是多空短線角力重點! 16353 點站穩，多方仍有機會發動軋空，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，闖過將還有機會再改寫歷史新高! 16447 與 16485 點可視 16500 點中途加油站，16520 點站穩，多方劍指 16600 點，中途站為 16555 點!

但如 16251 點未能守住，需提防震盪幅度擴大，恐回測 16200 點，兩端哨站為 16183 與 16222 點，如再棄守，短多控盤將面臨考驗。恐回測 16154 與 16100 點，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如再棄守需提防進入 16000 點保衛戰，16053 點為重要觀察位置，棄守盤勢恐將再進入較大幅度回檔，16000 點兩端哨站為 15978 與 16023 點。

台股上市櫃公司元月營收創下歷史新高者，多達 159 家，這也是牛年台股可望「有基」續航的重要依據! 不過由於短線急漲，加上成交量能放大，籌碼快速交換，被歸類為不安定籌碼的融資與自營商，持股快速攀升。儘管目前仍為強多格局中，還是得提防不安定籌碼短進短出，造成短線震盪擴大! 至於個股部分，高檔爆量勿追高，仍是牛年紅盤周的平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)