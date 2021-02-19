殖利率屢創新低 高收債怎麼買？

全球高收益債券到期殖利率從去年底的 4.81%，進一步降至 4.61%，創下歷史最低紀錄。無論從到期殖利率或是與公債間的利率差距來看，整體高收益債券價格都處在偏高價位，未來資本利得空間相對有限。而高收益債券基金該如何挑選？才能打敗整體高收益債券指數，並獲得更好的報酬？

1. 利率差距持續收斂，高收益都不高收益

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/2/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

利率降低不只發生在高收益債券，受到全球央行超低利率政策的影響，各類債券殖利率全面下滑。以美國企業債券為例，與 2019 年底時相比，AA 級的到期殖利率從 2.4% 降至 1.7%（蘋果公司為 AA+），BB 級由 4.4% 降至 3.7%（Netflix 為 BB+），評級最低的 CCC 則自 12.5% 降至 8.2%（AMC 為 CCC-）。評級越高的企業債券，由於原本利率就處於較低水準，進一步下降空間有限。反倒是評級較差的企業債券，因為先前到期殖利率較高，利率下降空間更為寬廣。

2. 參考歐洲經驗，越低評級表現越好

2012 年歐債風暴結束，義大利等國 10 年公債殖利率陸續回復正常時，歐洲也經歷過相似情況。當時歐洲各評級企業債券到期殖利率全面降低，AA 評級企業債券到期殖利率從 2% 降至 1.1%，BB 級由 6.7% 降至 3.5%，CCC 則自 15.4% 降至 7.4%。利率下降的過程中，利率越高的下降幅度越大，不同評級間企業債券的利率差距也同時縮小。從當時歐洲降幅與殖利率的最低水準來看，美國 CCC 級企業債券到期殖利率有機會降至 7% 以下，資本利得空間大於其他債券。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/2/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 跟著收益走，低評級高收益債仍有資本利得空間

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球高收益債券，資料日期: 2021/2/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前主要全球高收益債券指數（Bloomberg Barclays High Yield Bond），CCC 與以下評級債券比重只有約 13%。要想在低利率環境中，取得優於整體指數的表現，就必需找尋持有更多低評級企業債券的基金。晨星分類屬於全球高收益債券的基金中，野村全球高收益債券、摩根士丹利環球高收益債券與路博邁全球高收益債券基金都有很高比重配置於評級較差的企業債券，未來績效勝出機率較高。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看法不變，買進並持有評級較差的高收益債券基金

我們分別於去年 4 月與 11 月的文章中（高收債買進訊號浮現、誰是最有潛力的高收債基金？），建議買進高收益債券與轉向較低評級的高收益債券，4 月文章發佈以來全球高收益債券上漲 18.9%、11 月以來 CCC 評級美國企業債券上漲 8.3%。如今我們看法維持不變，追尋收益資金將被迫轉向收益更高資產，評級較差的高收益債券潛在資本空間更大。

鉅亨精選基金

>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球高收益債券基金 (TD 美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根士丹利環球高收益債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 路博邁全球高收益債券基金 T 累積 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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