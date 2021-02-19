【台新投信】拜登上任加速疫苗施打 vs股利率吸睛 美國REITs補漲行情可期

受到新冠肺炎衝擊實體店面銷售動能，以及疫苗施打進度落後的影響，導致美國 REITs 自 2020 年以來的漲勢相對落後，展望後市，台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人李文孝指出，拜登上任後會加速疫苗施打進度，並有機會提出更大經濟刺激方案，此外，目前美國 REITs 股利率水準 3.5% 與公債利差高達 220bp，遠高於歷史平均 130bp，將有利 REITs 展開補漲行情。雖然美國 REITs 短期指數陷入狹幅整理，但長線將逐季走階梯式上漲，RMZ 指數（美國 REITs 指標）若在 1150 點附近，為中長線絕佳的買點。

李文孝指出，美國經濟指標維持穩健，1 月 ISM 製造業指數維持在 58.7 的高檔水準，1 月 ISM 服務業指數續升至 58.7，為 2019 年 2 月以來最高，且已連續八個月擴張。而在低利環境下，房市明顯轉熱，根據「房地美」(Freddie Mac) 報告，30 年期的平均「定率型抵押貸款」(FRM) 跌到 2.71%，幾乎是歷史新低的房貸利率，帶動成屋銷售激增，據「美國全國房地產經紀人協會」統計，美國去年 12 月成屋銷售較 11 月小增 0.7％，年比增幅勁揚 22%，全年成屋銷量增至 564 萬戶，高於前兩年的 534 萬戶，更寫下 2006 年以來最高水準。

李文孝表示，就產業表現分析，美國去年第四季租金收取狀況持續改善，旅館因年底節慶而住房率上升，零售業租金收取平均在 90%，其餘產業皆在 95% 以上，已跟疫情前差異不太大；工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求上升，第四季新約租金持續提升 10-15%，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長而獲利激增。分析師將美國 REITs 在 2021 年整體獲利成長率上修至 6.5%，目前 P/NAV 折價 5%，股價仍屬偏低，可望吸引長線買盤或法人機構加碼。

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