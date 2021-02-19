資金行情驅動 大中華股市相關基金績效亮眼

在資金行情驅動下，帶動亞股翻揚，根據統計，最近一年投信所發行的海外股票基金，以大中華、亞洲、A 股基金表現相對出色，其中更看好大中華股市可望在 3 月兩會政策紅利加持下，拉抬相關資產多頭行情。

根據統計，近一年來績效突出的投信發行海外股票基金，前三強分別為摩根東方科技基金 86.43%、復華大中華中小策略基金 83.96%、保德信中國品牌基金 77.33%。

進一步觀察績效前 10 強基金，有 8 檔為大中華、A 股相關，且今年以來仍繳出雙位數的好表現，顯示大中華股市多頭力道強勁且續航力有目共睹。

以陸股為例，德信中國品牌基金經理人許智洋分析，這波陸股漲勢主要來自於企業獲利，包括個別企業表現與總體經濟成長，配合流動性與風險偏好等估值提升的雙重加持。

許智洋進一步指出，預估第 1 季兩會可望釋放政策紅利並發表對經濟前景的展望，預期境內的科技創新、新型消費及國家安全相關產業等，將會是未來政策規劃及市場投資主流。

許智洋指出，中國 2020 年第 4 季 GDP 年增 6.5%，雖然全年成長 2.3% 創下新低，但全年總值達 101.6 兆元人民幣，是首次突破兆元大關，也是全球疫情肆虐之下，唯一經濟正成長的主要國家，預估隨著疫苗施打日趨普及後，有助於內外需動能持續加溫。

若要搭上中國股市的成長列車，許智洋建議，現階段可加碼受惠於國際原物料價格上漲類股及循環性類股，以及具長期業績成長性的產業如太陽能、新能源車等類股。

富達投信則認為，從歷史經驗來看，陸股牛年都有不錯的表現，回顧過去兩次牛年，2009 到 2010 年期間上證綜合指數大漲 51％，而 1997 到 1998 年，陸股也反彈 27％。

富達投信指出，中國是去年唯一正成長的主要經濟體，市場普遍預期，2021 年國內生產總值 (GDP) 高個位數成長，且至少在前兩季，中國企業擁有強勁的雙位數獲利成長。