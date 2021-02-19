晶華以餐飲拉住房 拚3月住房率倍增至60%

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華酒店今 (19) 日宣布，為拉抬年節後的住房表現，結合館內餐飲優勢再次大手筆推出住房優惠，換算專案價平均每人住宿費用不到 250 元，晶華直言，由於 3 月住房率目前僅約 30%，預期在此行銷專案下，拚將 3 月住房率拉到 2 月約 60% 的水準。

晶華說明，2 月農曆年節長假和 228 連假帶動下，平均住房率近 60%，且 228 連假期間也有 60%，惟 3 月進入旅遊相對淡季，住房率僅 30%，期待透過行銷措施推升 3 月住房率達 60% 的水準。

台北晶華進一步指出，由於農曆春節剛過、學校也陸續開學，為維持國人旅遊市場的熱度，推出新住房優惠，將客房結合館內餐飲優勢，吸引城市度假客，每房每晚 7800 元起，住宿期間兩位房客可享用餐飲價值達 6336 元，等於平均每人住宿費用不到 250 元。

晶華 1 月合併營收 5.29 億元，月減 8.19%、年減 23.03%，主因尾牙筵席預訂臨時遞延至春節後舉行，不過，郊區型據點包括太魯閣晶英、台南晶英和晶泉丰旅業績仍持續成長，帶動營收來到近 1 年來次高水準。