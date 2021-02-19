友達砸逾6億元加碼富采投控、佳世達 持股比例攀至6.83%、19.27%

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (19) 日代子公司公告，為深化與關係企業富采投控 (3714-TW)、佳世達(2352-TW) 業務合作及長期股權投資，1 月至今分別加碼 3.02 億元、3 億元，累計持有富采投控、佳世達股權比例攀升至 6.83%、19.27%。

富采投控是 LED 大廠晶電、隆達為搶攻 MiniLED 換股成立，友達原就是隆達大股東，因此換股後也成富采投控股東之一，隨著富采在 1 月 6 日掛牌上市後，友達也持續加碼，累計至今日，以平均每股 83.61 元，再取得富采 3615 仟股，加碼約 3.02 億元。

統計友達子公司隆利投資至今持有富采投控 13058 仟股、金額達 9.86 億元、持股比例為 1.9%，加上友達本身、子公司康利投資，共計持有富采投控股約 6.83% 股權。

另一方面，友達去年 11 月起持續加碼持股佳世達，友達今年 1 月 26 日至 2 月 19 日，再以平均每股 28.7 元，再取得佳世達 10464 仟股，加碼約 3 億元。

根據統計，友達至今累計持有佳世達 335231 仟股，金額達 62.02 億元，持股比例 17.04%，子公司康利投資則持有 43812 仟股，金額達 11.2 億元，持股比例為 2.23%，合計友達共持有佳世達 379043 仟股，持股比例達 19.27%。

佳世達近年推動聯合艦隊布局策略，除現有事業優化外，也積極擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件等，市場看好，友達近期持續加碼佳世達股票可望強化集團垂直整合、水平分工能力，創造更多價值。