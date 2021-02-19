歐元區2月綜合PMI高於市場預期 然服務業PMI持續惡化

根據產業諮詢機構 IHS Markit 在週五 (19 日) 公布的最新調查數據顯示，歐元區 2 月份商業活動再度萎縮，主因是疫情相關封鎖措施重創了該地區主要的服務業。

由於每日仍持續出現新增病例，政府當局持續鼓勵人民留在家中，許多飯店和餐館依舊關閉，不過該地區工廠基本上仍在營業。

數據顯示，歐元區 2 月份綜合採購經理人指數 (PMI) 達到 48.1，高於 1 月份的 47.8，並高於市場預期的 48.0，不過仍低於成長與萎縮的榮枯分界線 50。

由於對產品製造需求強勁，歐元區 2 月份製造業 PMI 從 54.8 升至 57.7，創下 2018 年 2 月以來的新高，並遠高於市場預期的 54.3。新訂單指數也飆升，工廠近兩年來首次僱用更多員工，就業指數從 49.4 升至 50.9。

不過，在防疫封所措施的影響下，歐元區 2 月份服務業 PMI 仍從 1 月份的 45.4 降至 44.7，遠低於市場預期的 45.9。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「現行的防疫封鎖措施在 2 月份進一步對歐元區的服務業造成打擊，增加了歐元區第一季 GDP 再度下滑的可能性。」

儘管相關指數惡化，但隨著疫苗接種計畫的加速，人們期望回復到某種程度的正常生活，對今年的樂觀情緒大幅改善，服務業預期指數爬升到 2018 年 4 月以來的新高。

Williamson 則表示，假設疫苗的推出可以促進服務業的成長和並使得製造業持續強勁成長，今年下半就有望可以看見強勁的復甦。