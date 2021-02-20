連凍10月！2月中國LPR報價 一年期3.85%；五年期以上4.65%

周六 (20 日) 中國全國銀行間同業拆借中心公布牛年的首次 LPR 報價，2 月份 1 年期 LPR 報 3.85%，前值為 3.85%，預期 3.85%；5 年期以上 LPR 報 4.65%，前值為 4.65%，預期 4.65%，LPR 已連續 10 個月保持不變。

資料來源: 中國全國銀行間同業拆借中心

業界指出，中國人行在春節後進行的中期借貸便利 (MLF) 操作得標利率已經對 2 月份的 LPR 走勢作出預告。2 月 18 日，中國人行對到期的 2000 億人民幣 MLF 進行相同數量的展期，得標利率為 2.95%。

而自去年 4 月 15 日，中國人行展開 MLF 操作時，得標利率由 3.15% 下調 20 個基點至 2.95%，隨後便一直維持至今。

MLF 操作利率是 1 年期 LPR 的參考基礎。自 2019 年 9 月份以來，兩者一直保持同步調整。另外，考慮到農曆春節前市場利率出現一定幅度的漲幅，這也使得下調 2 月份 LPR 報價的動力不足。

另一方面，去年銀行業經歷大幅讓利 1.5 兆人民幣後，今年中國人行可能對商業銀行採取一個「休養生息」階段，銀行業「淨利差」再度明顯壓縮的可能性不大。

中國人行本周累計進行 500 億人民幣逆回購操作和 2000 億人民幣中期借貸便利 (MLF) 操作，因本周有 3800 億人民幣逆回購和 2000 億人民幣中期借貸便利 (MLF) 到期，在相抵之下，本周中國人行向市場回收 3300 億人民幣的活水。

