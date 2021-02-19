回收資金 中國貨幣政策緊縮？人行：以央行指導利率為準

由於周四 (18 日)，中國人行在農曆春節後，立即向市場回收 2600 億人民幣的流動性，引發市場高度關注，同時在春節前中國人行釋出的活水也較往年低，有消息指出中國人行將開始緊縮貨幣政策，而 A 股也受到此衝擊走勢開高走低。

對於市場疑慮，中國人行在官媒解釋要外界不要過度解讀人行在公開市場操作的資金量，重點是要放在央行指導利率變化上。

今年農曆春節前中國人行在公開市場操作比去年有明顯差異，今年春節前人行總釋出 4300 億人民幣的流動性，比去年春節少釋出 7500 億人民幣，釋出量在歷年春節前屬處相對低檔。

同時過去春節前中國人行往往進行 1 個月期的逆回購以提早釋出活水，有時還會動用降准等比較大規模的貨幣工具。而今年臨近春節時，所有跨春節期間的資金都是透過 7 天期和 14 天期的公開市場操作供應，這是過去較少見，也使得部分市場人士對春節前偏寬鬆的貨幣政策預期落空。

(圖片: AFP)

不過中國人行今年較反常的行動並未造成短天期市場利率波動，中國短期基準利率重要參考指標 DR007 始終保持在 7 天期逆回購操作利率 2.20% 附近，未出現流動性不足的現象，反映今年過年資金需求並不較往年高。

分析指出今年資金需求較往年低，主要原因是受到新冠疫情影響，春節前留在原地過年的人數較過去多，包紅包數量沒那麼多也減少現金需求量。

此外，今年春節也較晚，民眾提領現金高峰與 1 月財政繳稅高峰錯開，而春節前財政支出又較多，所以流動性缺口壓力比過去小，因此人行未在市場釋出大量流動性。

中國人行強調不應過度關注公開市場操作數量，否則可能對人行貨幣政策走向產生誤解，應留意公開市場操作利率、MLF 利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運作情況。