〈熱門股〉比特幣衝5.3萬美元大關 撼訊、麗臺金牛年首周飆漲逾3成

隨著美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)、全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 接連宣布投資比特幣，再掀虛擬貨幣熱潮，比特幣更飆破 53000 美元，創歷史新高，市值也攀上 1 兆美元，台板卡廠營運可望同步受惠，也獲資金湧入，開紅盤三個交易日，撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW) 等漲幅均超過 3 成。

根據今 (20) 日上午 9 點比特幣報價顯示，近一日比特幣價格不僅站穩 50000 美元大關，最高更一步來到 56609.14 美元，續創歷史新高。

受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，加上零組件供應吃緊，顯卡供不應求狀況延續至今，加上近期比特幣狂飆，讓顯卡供給吃緊狀況加劇，部分業者日前也因應零組件缺料、貨運等費用，調整部分產品價格，在需求方面，訂單已至少看到上半年。

不過，市場對比特幣看法呈現兩極，保守派認為比特幣屬於投機行為，過去有礦災前例，加上近期漲勢過大有泡沫疑慮，日前美國新任財長葉倫 (Janet Yellen) 也對加密貨幣釋出疑慮態度，不過投資客認為，虛擬貨幣可規避弱勢美元風險，並成為未來支付工具之一，加上特斯拉等企業大舉投資，有利虛擬貨幣熱潮延續。