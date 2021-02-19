輝達推挖礦專屬處理器CMP 台板卡廠可望受惠

虛擬貨幣市場熱絡，輝達 (NVDA-US) 宣布推出挖礦產品線 NVIDIA CMP (加密貨幣挖礦處理器)，同時將 GeForce RTX 3060 GPU 挖礦算力減半，滿足挖礦與遊戲玩家需求，市場看好，輝達此舉將帶動新一波換購潮，也有利台板卡廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 及承啟 (2425-TW) 等營運動能升溫。

受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，加上零組件供應吃緊，顯卡供不應求狀況延續至今，近期比特幣狂飆至 50000 美元之上，掀起新一波挖礦熱潮，讓顯卡供給吃緊狀況加劇。

輝達去年釋出的 RTX 3060 主要鎖定的是遊戲玩家，提升 RTX 即時光線追蹤、DLSS AI 加速影像升級技術、優化 Reflex 超高速系統回應等，但也因為高效能，讓不少礦工搶買 RTX 3060 顯卡，讓遊戲玩家一卡難求。

為區分挖礦、遊戲玩家需求，輝達宣布，將限制 GeForce RTX 3060 GPU 挖礦算力 5 成，同時推出挖礦專用 NVIDIA CMP 系列顯卡，以滿足不同需求，相關產品預計在 2 月 25 日起陸續上架，透過授權合作夥伴進行銷售，市場看好，台廠中包含華碩、微星、技嘉、承啟等都將推出相應產品，為今年上半年營運添動能。

輝達指出，CMP 產品不會進行繪圖作業處理，主要提升採礦效能、效率最佳化，CMP 也不符合 GeForce GPU 規格要求，因此不影響針對遊戲玩家的 GeForce GPU 的供應狀況。

虛擬貨幣市場熱絡，掀起新一波挖礦熱潮，其中，比特幣持續狂飆，根據最新報價，近一日比特幣站穩 50000 美元大關，最高來到 52298 元。