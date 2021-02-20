謝金河：全球疫情降溫牽動金融市場 股市大回檔恐落在下半年

各國加快施打新冠疫苗的腳步，疫情指揮中心指揮官陳時中認為，若疫情降溫，明年過年大家或許就可以出國旅遊，不過，財信傳媒董事長謝金河認為，從疫苗接種到疫情獲得控制，金融市場將有巨大變化，若經濟顯著復甦，各國開始收緊銀根，已大漲的全球股市可能出現一次大回檔，預估落在下半年。

謝金河今 (20) 日於臉書發文指出，從去年元月 23 日武漢封城以來，新冠肺炎疫情席捲全球，也造成各國經濟的重傷害，已公布全年經濟成長率的國家中，僅台灣正成長 2.98%，越南 2.91% 及中國 2.3%，其他國家都出現負成長。為了挽救經濟，各國政府奮力救市、降息，印鈔無不卯足全力，也創造資本市場從所未有的榮景。

台股在去年元月 30 日開紅盤重挫 696 點，爾後一直跌到 3 月中的 8523 點，隨後又一路大漲至 16517 點，今年牛年開紅盤，台股勁揚 559 點，謝金河表示，如果說去年是「開低走高」的一年，今年疫情若降溫，資本市場可能產生「豬羊變色」的新變化。

截至目前，全世界逾 1.1 億人確診新冠病毒，死亡超過 244 萬人，今年疫苗加速研發、施打，以色列是全球接種比率最高的國家，美國、英國也加大力度施打疫苗，現在全球確診病例正快速下降中，也許這個狀況可能像 1918 年的西班牙流感，在大爆發一年後降溫，並逐漸消失無蹤。

謝金河表示，去年疫情率先出現在中國，造成中國首季經濟成長率出現 -6.8% 的紀錄，今年首季中國的成長率一定會呈雙位數成長，而歐美第二季最慘烈，上半年各國經濟成長率都將很耀眼，股市可能持續高檔震盪。不過，疫情降溫，也會讓很多受到重傷害的慘業翻身，包括航空公司、度假酒店、商務旅館及餐飲業等，股價會出現報復性的上漲，而這一年來漲幅驚人的個股，可能面臨壓力。