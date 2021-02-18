陳時中透露疫苗採購遭外力阻撓後 BioNTech承諾供貨台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三 (17 日) 於記者會透露採購德國 BioNTech(BNT) 新冠疫苗 500 萬劑受阻後，路透 (Reuters) 周四 (18 日) 報導，BioNTech 承諾將向台灣提供疫苗。

陳時中周三表示，台灣原訂向 BioNTech 購買 500 萬劑疫苗，不料合約成立在即，卻因外力介入生變而擱置，但仍未破局。

隨後，BioNTech 於周三晚間發布聲明表示：「BioNTech 致力於幫助全球防堵疫情，我們計劃向台灣提供疫苗，以此作為全球承諾的一部分，目前相關討論正在進行中。」

我國於去年 12 月底宣布，目前透過疫苗商協議採購近 2000 萬劑疫苗，包括阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的 1000 萬劑，並以 COVAX 全球疫苗計畫等來源為主，預計於 5、6 月到貨，後期則依賴國產疫苗。

BioNTech 此前與中企上海復星醫藥集團簽署協議，復星醫藥同意支付 8500 萬美元，並投資 5000 萬美元入股 BioNTech，以利用 BioNTech 的 mRNA 技術來開發並推動新冠肺炎疫苗商用，支應中國、香港、澳門與台灣的需求。