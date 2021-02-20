疫情衝擊 國內去年結婚數降至12.1萬對 創近10年新低

去年新冠肺炎肆虐，各國婚育狀況不理想，首度出現人口負成長，內政部今 (20) 日再公布最新統計，2020 年全國結婚對數共計 12 萬 1702 對，年減 12822 對，下滑將近一成，為近 10 年來新低，其中，國人與外籍人士結婚也因邊境管制影響大幅衰退。

內政部指出，我國近 10 年結婚登記對數，大多介於 13 萬對至 15 萬對間，其中 2011 年因景氣復甦與失業率下降，且搭上建國百年象徵「百年好合」的結婚熱潮列車，達 16.5 萬對，為近 10 年高點，爾後逐年遞減至 2019 年的 13.5 萬對。

去年因疫情影響，全台結婚對數降至 12 萬 1702 對，年減 9.53%，創近 10 年新低；值得注意的是，由於去年 5 月 17 日台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，累計全年同婚 2387 對。

以國籍來看，雙方均為我國籍者，去年結婚有 11 萬 1121 對，占 91.31%；一方為外籍與大陸、港澳地區人民者，共計 10581 人，占 8.69%。粗結婚率為 5.16‰，較前一年減 0.54 個千分點。另外，相同性別結婚登記 2387 對中，男性 674 對、女性 1713 對，以新北市 438 對、台北市 333 對及台中市 313 對居前三位。

為了防堵疫情擴散，我國對外籍人士採取嚴格的入境管制措施，因此，與前一年相比，外籍配偶去年共減少 5509 人，其中又以越南籍減 3279 人最多；大陸及港澳地區則減少 5126 人，去年一整年僅 2363 人。少子女化已成為國安危機，目前疫情仍未完全趨緩，各國正加速接種疫苗，但預料上半年的婚育狀況仍不盡理想。