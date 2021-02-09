人口負成長惡化 1月出生數跌破萬人創低 比死亡數少逾6700人

台灣去年首度出現人口負成長，內政部今 (9) 日公布最新人口統計，今年 1 月出生數 9601 人，正式跌破萬人，平均約每 4.6 分鐘出生一個嬰兒，年減 23.25%；死亡數則為 16332 人，平均約每 2.7 分鐘死亡一個人，年增 11.31%。顯示國內婚育狀況受疫情干擾，「生不如死」的狀況惡化，恐加快邁入超高齡社會的腳步。

據戶政司統計，1 月出生數為 9601 人，折合年粗出生率為 4.80‰，較去年同月減少 2909 人或 23.25%，較上月減少 7946 人或 45.28%。就縣市別言，粗出生率最高為桃園市 6.77‰，其次為彰化縣 6.52‰，第三則為新竹縣 6.46‰；最低是嘉義縣 3.37‰，其次為基隆市 3.59‰，第三為嘉義市 3.67‰。

1 月人口死亡數達 16332 人，折合年粗死亡率 8.16‰，較去年同月增加 1659 人或 11.31%，較上月增加 1124 人或 7.39%。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣 11.91‰，其次為澎湖縣 11.78‰，第三為屏東縣 11.39‰；最低為連江縣 3.54‰，金門縣 4.69‰ 居次，第三為新竹市 5.84‰。

1 月出生數比死亡數整整少了 6731 人。截止 1 月底，全台總人口數為 2354 萬 8633 人，與去年同月減少 55 632 人或 0.24%，平均每天減少 152.4 人，月減 12603 人或 0.05%。

就縣市別言，與去年同期相比，人口增加率最高者為連江縣 1.70%，其次為新竹縣 1.18%，第三為桃園市 0.81%；至於台北市反而減少 1.71%，其次為屏東縣減少 0.80%，衰退第三多則為嘉義縣減少 0.76%。

少子女化已成為國安危機，政院日前拍板，自今年 8 月起，育有 0 至 2 歲嬰幼兒的家長，每月補助提高至 3500 元，明年 8 月起增至每月 5000 元，預估將有超過 87 萬人受惠。

不過，受新冠肺炎疫情影響，國人結婚數下滑，加上邊境持續管制，外籍配偶、移民無法彌補自然增加的不足，國內出生率續探底，而今年寒冬死亡數又大幅攀升，人口負成長情形恐更加嚴峻。