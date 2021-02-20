2月電視面板平均漲幅達5% 漲勢可望延續至Q2

面板市況轉佳，在遠距商機、宅經濟延續下，面板報價維持上漲格局，加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驅動 IC 等供給吃緊，市場預期，面板漲勢可望延續至第 2 季，研調機構集邦旗下 Witsview 也發布 2 月下旬面板價格，其中，電視面板價格 2 月平均上漲 4-10 美元，漲幅達約 5%。

Witsview 統計，2 月電視面板維持漲勢，其中，32 吋電視面板報價達 70 美元，較 1 月上漲 4 美元，漲幅達 6.1%，43、55、65 吋電視面板價格則上漲 5-10 美元，漲幅達約 5%，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均漲幅分別達 2.4%、6.2%。

隨著面板報價漲勢延續，市場看好面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季營運可望維持旺季水準，單季可望賺逾百億元，雙虎日前也預期，首季面板價格可望季增約 1 成，但受上游零組件吃緊影響，估影響出貨量將季減約 1 成。

展望今年，雙虎持續聚焦在高值化產品發展，今年也擴大資本支出預算，提升技術、強化競爭力，友達就預期今年將執行約 220 億元資本支出，年增逾 4 成，群創資本支出也上看 250 億元，較去年增加 20%。