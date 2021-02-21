碳纖維供需失衡價格看漲 三家台廠可望受惠

受到日本政府管制東麗碳纖維出口至中國市場，短期供需失衡，下游客戶因預期斷料而增加購買量，後市行情可望持續上漲，而擁有碳纖維相關業務的台塑 (1301-TW)、南寶 (4766-TW) 與上緯投控 (3708-TW) ，可望受惠漲價效益。

其中，上緯投控碳纖維複材業務，以碳纖維拉擠碳板打進全球風機製造龍頭廠 MHI Vestas 供應鏈，去年第二季起放量，而碳纖維預浸布則出貨中國風機龍頭金風，今年有機會打入美國通用電氣 (GE) 供應鏈。

上緯投控董事長蔡朝陽預估，在碳纖維複材持續放量出貨下，今年營收可望大增 8 成。也由於看好未來碳纖維商機，上緯將在台灣新增 5 條產線，預計第二季開出；江蘇廠也擬增 14 條產線，將在下半年陸續開出。

南寶同樣佈局碳纖維複合材料多年，主要著眼高階筆電、自行車坐墊、碳纖維安全帽、汽車裝飾件等應用，也已有出貨至醫療用 X 光機、遊艇等應用實績。

除在台灣有產能外，南寶去年也與新團隊合資，在江蘇淮安建置碳纖維後段加工廠，持股 7 成，去年底試產，並於今年量產。

而該團隊過去客戶包括美國及中國筆電大廠，也拿下法拉利、藍寶堅尼等豪華品牌車內飾件訂單，與客戶關係緊密，目前已有在手訂單，營運動能可期。