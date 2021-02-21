〈觀察〉車市需求回升 汽車電子廠加快備貨汽車板腳步

車用晶片供應短缺的待料問題，成為近期國際關注焦點，此問題浮現已導致部分車廠停工，但相反的，台汽車板廠如敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 近期的接單也大幅轉強，顯示全球 Tier 1 汽車電子廠重視供需失衡問題而積極備貨。

全球車市銷售低迷的慘淡市況長達 3 年，2020 年下半年需求顯著回升，除被視為疫情高峰後的個人交通需求挺升外，各國祭出刺激消費措施，也進一步推升車輛汰舊換新的速度，去年第四季起汽車相關半導體製程晶片供應不足現象，進入 2021 年更為嚴重，無異接近供應鏈的「斷鏈」。

除了汽車晶片大缺貨，像敬鵬、健鼎等全球重量級的車用 PCB 廠，近期的接單量極為旺盛，主要在於目前 PCB 廠受到 IT、通訊產業強勁需求帶動下，高階製程產能吃緊，Tier 1 汽車電子廠考量缺晶片的前車之鑑，加緊加速下單汽車板，以備晶片問題解決後快速投產。

PCB 業者分析，汽車板訂單湧入主要原因，還考量全球銅價因建設需求推升，今年以來漲幅已超過 10%，且漲勢仍持續中，在成本控制的考量下快速下單，另外，就汽車電子廠而言，PCB 占汽車零組件成本比重相對偏低，此刻下單對資金影響並不大。

健鼎主管指出，晶片半導體製程一般下單、投片到交貨的時間高達 6 個月，PCB 製程雖然不用到 6 個月這麼久，但至少也需 3-4 周時間，更何況目前在高密度連結板 (HDI) 製程的接單已排到第三季，更加速 HDI 車用板客戶積極下單。

歷年汽車銷售旺季在 4-11 月，敬鵬表示，目前各廠訂單滿載，來自客戶端下單與提貨的高度落差現象，短時間仍難獲改善。不過，客戶端此高漲備貨情緒，也突顯市場需求的回升。