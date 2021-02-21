興勤訂單展望佳 全年營收估增2成挑戰70億元新高

保護元件廠興勤 (2428-TW) 受惠資通訊應用出貨持續暢旺，加上電動車陸續貢獻以及產品組合轉佳，法人估，全年營收可望維持 2 成以上的成長，將突破 70 億元續創新高，獲利也將同步創高，增幅更可望優於營收成長。

興勤目前筆電、個人電腦資通訊應用受惠宅經濟趨勢、全球 5G 基地台持續佈建，加上電動車以及智能車用發展下，激勵保護元件的需求，在各領域應用上半年訂單展望均佳下，首季延續去年第四季稼動率滿載的情形。

法人看好，興勤電動車訂單陸續發酵下，對興勤營收獲利貢獻將逐步提升，加上興勤優化產品組合有成，表面黏著型 (SMD) 產品比重上升，也將帶動毛利率表現維持高檔向上的走勢。

在需求暢旺下，興勤目前車用訂單優於預期，加上筆電、個人電腦、家電等產業動能延續，在需求大增下，興勤除在既有的一、二廠區擴產外，三期新廠也自去年 8 月上旬動土，預計明年第二季完工投產。

在需求大增下，興勤除在既有的一、二廠區擴產外，三期新廠也自去年 8 月上旬動土，預計明年第二季完工投產，新廠完工後，熱敏電阻月產能將由現在 2 億顆，倍增至 4 億顆，壓敏電阻也從月產 7-8000 萬顆，增至 1 億顆，鎖定車用、手機和電腦應用。

以營收占比來看，興勤車用產品約 1 成，今年估將提升到 12-13%，資訊通訊應用占比約 4-5 成，家電照明占比近 2 成，工控應用約近 1 成，醫療和其他占比合計約 15%-16%。