〈觀察〉無懼鐵礦砂面臨修正壓力 三因素看鋼價趨勢仍正向

國際投行認為，鐵礦砂供需放緩下，漲勢近期將告一段落，恐進一步衝擊鋼價行情，不過，鋼鐵業主管認為，目前鐵礦砂、煤炭成本價格還是相對高檔，且此波鋼價上漲行情不只是反應成本，更有強勁需求支撐，加上各鋼廠減產穩定獲利，今年鋼市發展依舊正向。

澳盛銀行 (ANZ) 指出，力拓集團 (Rio Tinto)、必拓集團 (BHP)，以及巴西淡水河谷 (Vale SA) 礦業巨擘等，都上調、提高今年的產量目標，恐使得市場上鐵礦砂供給增加。

此外，分析師認為，中國經濟回穩，刺激措施規模將會縮小，加上當地政府加強打房政策，均不利去化增加的鐵礦砂產能，將導致後續鐵礦砂價格修正，可能跌回每公噸 100 美元，進而影響鋼價走勢。

不過，鋼鐵業主管分析，鐵礦砂漲多拉回屬於正常市場波動，且另一主要原料煤炭價格也維持相對高檔，整體煉鋼成本仍高，且全球汽車、家電、建築、螺絲螺帽、扣件等自去年下半年出現強勁的報復性反彈需求，現在看至少延續至上半年，成為鋼市向上的主要動能。

且世界各國鋼廠為了保價、維持穩定獲利，或是配合各國政府的減排、供給側改革措施而減產，也是支撐國際鋼價的另一主因，在實際且強勁的需求支撐下，預計此波鋼市向上行情較難不會因為後續鐵礦砂震盪而出現太大的變化。

除了鐵礦砂外，電爐廠煉鋼原料廢鋼，近期行情也是大起大落，但鋼筋廠普遍認為，目前台商回流加上政府推動都更、危老重建等，持續帶動商辦、廠辦、住宅大樓興建，均將帶動需求面實質成長。