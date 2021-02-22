【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 上週五 (2/19) 半導體設備應用材料的財報利多帶動費半指數大漲，但美債殖利率持續攀升，市場對通貨膨脹感到憂心，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.19% 至 + 2.44%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 1.51%，聯電 ADR 上漲 0.78%，特斯拉下跌 0.77%，蘋果上漲 0.11%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，短線高檔震盪。

（2）、均線：仍守穩 5 日線之上，下檔支撐為 5 日線 (約 16,127 點) 附近，壓力為 16,500 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線上陷入震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.48%，收在 193.48 點。短線支撐為 188 點附近，壓力為 197 點附近。

4. 觀盤重點：台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持續增加，指數短線上遇到震盪，短線上我們認為 5 日線為短線多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意被動元件、設備、塑化、運動風等。

5. 被動元件積層陶瓷電容（MLCC）兩大指標廠南韓三星電機、日商 TDK 近期正式對一線組裝廠客戶發出通知，強調高容 MLCC 供應持續緊張，尤其 5G 手機需求在農曆年後爆發，單是大陸品牌廠預估量就已達到市場原預估的 5 億支總量，考量市場機制，即將調漲 MLCC 報價。

6. 在智能視訊、工業 3D LiDAR、車載鏡頭放量出貨下，3019 亞光今年展望樂觀，3019 亞光董事長樂看今年營運可望回到 2019 年水準，果然元月營收就搶先報喜，以 15.61 億元創 17 個月新高，自結元月獲利也轉虧為盈，單月稅後盈餘為 8,300 萬元，換算 EPS 為 0.3 元。

7. 南韓、大陸電視品牌在中國農曆年後啟動面板強勁補貨潮，不僅本季採購量持續攀高，第 2 季追單幅度更較本季倍數增加，部分電視品牌下季採購計畫季增逾二成。面板市場上半年價量俱揚，3481 群創、2409 友達訂單滿手，本季與第 2 季獲利都可逾百億元，群創更將繳出連三季賺百億元佳績。

8. 全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）上季財報與本季財測均優於分析師預期。法人指出，先前 2330 台積電、英特爾等半導體大咖也投下景氣正面的一票，應材加入看多行列，反映客戶端拉貨動能強勁，「半導體景氣安啦！」。

9. 半導體景氣旺，設備龍頭應材 2021 會計年度首季財報，繳出營收、獲利雙新高的好成績，本季財測也優於分析師預期，帶旺 6196 帆宣、6667 信紘科、6691 洋基工程等設備／耗材廠營運，預期可搭上半導體廠先進製程擴產及先進封裝加碼布局順風車，再創佳績。

