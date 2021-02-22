〈台股盤前〉大盤高檔震盪 資金量能未退有望續攻高

台股牛年開紅盤，上周大漲逾 500 點，站穩萬六關卡之上，由於德州大爆雪影響，上周五美股漲跌互見，法人認為，美股漲多修正，加上市場等待美國通過紓困案，將連帶影響台股波動加劇，不過市場資金充沛，整體量能未退場，台股後市維持正向格局。

市場消息方面，南韓、中國電視品牌在農曆年後啟動面板補貨潮，下季追單幅度以倍數增加。面板雙虎出貨價量齊揚，友達、群創首季營運可望維持旺季水準，單季可望賺逾百億元，第 2 季獲利將持續墊高。

疫情指揮中心指出，若新冠疫情流感化，台灣應要能自行掌握疫苗的研發與製造，政府今年對新冠疫苗的採購，高端疫苗、聯亞生技兩家國產疫苗廠在預採購 1000 萬劑後，若有必要可再追加 1000 萬劑。

被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 大廠南韓三星電機、日商 TDK 近期正式發出通知，G 手機需求在農曆年後爆發，單是大陸品牌廠預估量就已達到市場原預估的 5 億支總量，強調高容 MLCC 供應持續緊張，即將調漲 MLCC 報價。

美國德州連日暴雪導致水電系統癱瘓，當地煉油產能受阻比重達七成以上，石化原料乙烯產能減產或關閉更占全美供給逾九成，即使近日當地電力、用水陸續修復，惟生產製造廠電力禁令仍未解除，持續牽動亞洲石化行情。

法人表示，台股金牛年在資金行情驅動下持續高檔震盪，大盤短線基本面不變，在資金行情驅動下，可望帶動股市與相關題材持續有表現機會。