【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

美就業表現差，景氣復甦出現雜音，美科技股連二天走弱，拖累 19 日台股半導體、其他電子及機電股走弱，大盤一度跌逾 200 點，所幸股價王第二季營運可望回溫，外資連六日買超，令光電股大漲逾 3%，加上生醫股受惠開發次世代新冠疫苗題材，表現逆勢抗跌，使得大盤跌勢萎縮，終場加權指數收在 16341.38 點，跌 83.13 點或 0.51%，成交額 3531.41 億元。OTC 指數收在 193.48 點，漲 2.83 點或 1.48%，成交額 789.41 億元。

19 日台股雖隨美股走弱，結束二連升，惟周線連二紅，加上 9 日 KD 值黃金交叉、MACD 柱狀體正值加長，技術面仍有利多方。籌碼方面，三大法人僅自營商 (自行買賣) 買超，累計外資今年以來賣超台股 993.07 億。雖然國際股市面臨漲多修正，10 日 MSCI 季度調整，台股在「MSCI 全球新興市場指數」及「MSCI 亞洲除日本指數」權重皆被下調，外資陸續調節投資比重，不過台灣 1 月出口表現強勁、經濟基本面展望佳，配合台幣強勢，資金行情暢旺，短暫整理後台股有機會再創高峰。選股方面，可留意漲幅落後大盤的業績成長股波段操作。

