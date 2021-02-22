〈台股盤中〉三王四寶氣勢如虹 一度強漲逾200點 衝新高16579點

台股今 (22) 日一開盤氣勢如虹，以大漲百點開出，在蘋概雙王、台塑四寶領軍下，早盤一度強漲超過 200 點，最高攻上 16579 點，再寫新紀錄，隨後創高賣壓湧現，漲點收斂至 140 點，預估今日成交量約 3800 億元。

權值股方面，蘋概三王中鴻海、大立光表現強勢，上漲超過 2%，台積電早盤漲幅達 1%，不過隨後拉回在平盤附近遊走，台塑四寶則受惠原油價上漲、轉單效應，漲幅皆達 1% 以上，其餘金控股也在盤上表現，為大盤走勢增溫。

今日盤面百花齊放，包括航運、記憶體、被動元件、面板、ABF 載板、生技股全面噴出，其中，陽明受惠去年 12 月純益暴增 32 倍，獲利表現驚艷市場，今日亮燈漲停，長榮也受惠市場預期心理買單敲進，大漲逾 7%，萬海也有 6% 漲幅。

記憶體則隨著華邦電看好 NOR Flash、DRAM 展望，相關類股表現火熱，包括旺宏、南亞科、晶豪科等，晶豪科更延續近日強勢格局，再度飆上漲停，創下 13 年新高。

其餘如國巨、華新科、友達、群創、南電、欣興、景碩也一片紅通通，大漲達 2% 以上。

台幣今日延續強升格局，開盤以 28.14 元開出，且持續升值至 27.91 元，再見 27 字頭，隨著熱錢不斷湧入，台股今日延續開紅盤以來的氣勢，再衝新高，尤其，近來資金持續流動至生技、傳產類股，有利台股中長期走勢，法人認為，台股現今有過熱疑慮，留意追高風險，可創高後拉回再行布局。