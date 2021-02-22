瓜分蘋果訂單提高市占 LG Innotek將砸錢增產相機模組

根據《日本經濟新聞》20 日報導，南韓電子大廠 LG Innotek(011070-KR) 為了增產蘋果 (AAPL-US) iPhone 等智慧型手機所使用的相機模組，正計畫在相關的設備投資方面砸下 5478 億韓元 (約新台幣 140 億元) 擴產。

LG Innotek 從日本索尼 (6758-JP) 及南韓三星電子 (005930-KR) 等廠商取得半導體零件，經過加工後做成相機模組，再出貨給鴻海 (2317-TW) 等代工廠。

LG Innotek 的相機模組，主要的競爭對手包括鴻海轉投資的日本夏普 (6753-JP) 等廠商，這回 LG Innotek 決定投資生產設備，背後原因可能是取得主要客戶蘋果的長期訂單。

LG Innotek 2020 年營收為 9 兆 5418 億韓元、年增 20%，其中超過 6 成的營收與 iPhone 有關，LG Innotek 所生產的相機模組，在拍照防手震的性能方面獲智慧型手機廠商的青睞。該公司評估，來自蘋果等廠商的訂單將增加，因此決定進行增產投資。

由於智慧型手機所使用的零件正逐漸走向泛用化，晶片及面板的性能也都大同小異、難分高下，為讓消費者買單，各家廠商也都致力於拍照功能的提升，相機模組的性能也越顯重要。