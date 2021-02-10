小而美不美了！蘋果 iPhone 12 mini 銷售放緩
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週二 (9 日) 市調公司 Counterpoint Research 最新數據顯示，蘋果 iPhone 12 mini 在美銷售放緩，顯示小尺寸定位的智慧型手機失去了吸引力。
市調公司 Counterpoint Research 週二釋出最新調查報告，iPhone 12 mini 在美國的銷售量僅占蘋果新機總銷量的 5%，顯示市場對小尺寸的需求減弱的跡象。
iPhone 12 mini 標榜採用與 iPhone 12 完全相同設計，只是螢幕尺寸略小一些。但隨著 Netflix、臉書、Instagram、Tiktok 和 Snapchat 等視覺豐富的社交媒體平台風靡全球，智慧型手機用戶轉向使用更大尺寸的設備。
摩根大通 (JP Morgan) 分析師 William Yang 上周推斷，iPhone 12 mini 可能在今年第二季停產，可能成為蘋果史上最短命的機款。
William Yang 分析道，由於 iPhone 12 mini 需求相對不強烈，蘋果砍掉 200 萬支 iPhone 12 mini 的訂單，銷售重心將放在 iPhone 12 Pro 等機種之中。
截稿前，蘋果未對此預測予以回應。