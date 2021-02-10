小而美不美了！蘋果 iPhone 12 mini 銷售放緩

週二 (9 日) 市調公司 Counterpoint Research 最新數據顯示，蘋果 iPhone 12 mini 在美銷售放緩，顯示小尺寸定位的智慧型手機失去了吸引力。

市調公司 Counterpoint Research 週二釋出最新調查報告，iPhone 12 mini 在美國的銷售量僅占蘋果新機總銷量的 5%，顯示市場對小尺寸的需求減弱的跡象。

iPhone 12 mini 標榜採用與 iPhone 12 完全相同設計，只是螢幕尺寸略小一些。但隨著 Netflix、臉書、Instagram、Tiktok 和 Snapchat 等視覺豐富的社交媒體平台風靡全球，智慧型手機用戶轉向使用更大尺寸的設備。

(圖片：Appleinsider)

摩根大通 (JP Morgan) 分析師 William Yang 上周推斷，iPhone 12 mini 可能在今年第二季停產，可能成為蘋果史上最短命的機款。

William Yang 分析道，由於 iPhone 12 mini 需求相對不強烈，蘋果砍掉 200 萬支 iPhone 12 mini 的訂單，銷售重心將放在 iPhone 12 Pro 等機種之中。

截稿前，蘋果未對此預測予以回應。