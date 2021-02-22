【中信投信】越股開春報喜 印度續受追捧

受惠美國 1.9 兆紓困計畫有望順利推出，市場氣氛相對樂觀，上周新興亞股以越南、台股繳出 5.3%、3.4% 漲幅最為出色，吸金外資最多的前三市場則為印度、台股、越南，各為 7.3 億美元（下皆為美元）、3.2 億、0.6 億；印度已經連三周吸引資金淨流入，是今年以來新興亞股中最受外資追捧的市場。印度之外，東協主要經濟體中的印尼也是今年以來少數資金淨流入為正的。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，根據美銀美林 2 月份公布的基金經理人調查報告，目前機構投資人現金水位已經低於 4% 的極端值門檻，且有淨 61% 機構投資人超配股票，創下有紀錄以來第二高，凸顯目前市場風險胃納量極高。至於台股，目前均線皆呈多頭排列，加上科技產業拉抬出口，基本面強勁，長期看好；但即使目前市場氛圍樂觀，投資人仍不宜過度躁進，建議慎選財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。

周俊宏指出，近日德州傳出的冰風暴災情，意外掀起半導體產業的蝴蝶效應。由於三星電子、恩智浦、英飛凌等晶片廠都受本次暴風雪影響停產，使本來就深陷缺貨題材的半導體產業，產能更加吃緊，市場有望再度調漲價格，刺激相關個股股價表現，投資人不妨多加留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，由於越股年前傳出新一波疫情，加上農曆年前獲利了解賣壓強勁，市場先行回檔修正，導致基期較低。但目前越南政府已緊急封鎖相關疫區，7 天平均新增病例數呈緩步下降，且疫苗取得在即，有利回防疫情。上周外資趁低逢回買進，越股在內外資簇擁下，強勢反彈造就周漲幅逾 5% 的漂亮績效。目前越南經濟基本面仍相對穩健，估值又東協其餘主要經濟體相對低，長期具投資價值，建議投資人採定期定額方式分批佈局。

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