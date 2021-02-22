【統一投信】女股神偏愛創新科技 尖牙指數十檔成份股受寵

近來投資圈最火紅的方舟投資 (ARK Invest)，由凱薩琳 · 伍德（Catherine Wood）所創辦，憑著獨到的選股眼光，方舟系列五檔創新科技相關的主動式 ETF 在 2020 年全數有超過 100% 績效，狂勝美股大盤，所有美股指數唯有 NYSE FANG + 尖牙股指數可堪比擬，去年也締造逾 100% 漲幅。

伍德獲封新世代女股神後，吸引全球投資人關注其投資動向，眾所周知，電動車龍頭特斯拉是她極看好的長期最大持股，進一步觀察方舟系列完整持股，尖牙股指數十檔成份股全數在她的持倉名單，台灣投資人若想跟隨女股神腳步，在台股掛牌的統一 FANG+ETF（00757）是相當適合入手的標的。

方舟投資將 "顛覆性創新" 定義為引入具有技術的新產品或服務，可能會改變世界的工作方式。旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK) 主要聚焦投資於破壞式創新產業，並以長期投資為主，另四檔較知名的 ETF 投資主題分別是「新世代網路」、「自動化與機器人」、「金融科技創新」、「基因革命」，都是下一個世代的前瞻領域。

以旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK) 來說，近 5 年的年化報酬率達 58%，同樣是以創新趨勢為重的尖牙股指數近 5 年的年化報酬率為 47%，都有相當優異的回報。相較之下，代表美股大盤的標普 500 指數 5 年年化報酬率 17%、涵蓋各類型科技產業的那斯達克 100 指數則是 28%。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，方舟投資自 2017 年起，每年會對市場發布年度投資報告，代表伍德對未來長期投資趨勢的關注，1 月 26 日發布的 2021 年度報告提供了許多關鍵性的觀點，內容有許多待投資人挖掘的寶藏。

舉例來說，深度學習 2.0 帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容之 App，同時帶動邊緣運算與 AI 晶片的需求。此外，深度學習也將從圖像學習走向自然語言學習，具有海量資料庫與運算解決方案的科技巨頭如 Amazon、Google 與 Facebook 在自然語言學習時代有著巨大的優勢。

對於機器學習的需求，持續帶動數據中心與伺服器的成長。由於更適合作為 AI 運算使用，GPU 與 ARM 架構的加速器將全面取代英特爾在電腦、伺服器與數據中心的地位，Nvidia 搭配 ARM 將會是 AI 時代的新巨星。

此外，影像遊戲需求成長，帶動 AR、VR 應用；數位錢包、數位支付逐漸取代傳統銀行；電動車隨著電池成本下降，售價進入甜蜜點，全球銷售量可望由 2020 年的 2.2 百萬台成長至 2025 年的 40 百萬台；機器人於製造業的應用持續擴大。

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