美國加快疫苗施打 美食-KY北美門店營收估將逐月成長

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 日前公布 1 月合併營收 16.34 億元，較去年同期續減 11.18%，並創近年來同期低點，不過，美食表示，由於主要市場美國正加快疫苗施打進度，看好北美門店營收能逐月成長，加速重回成長軌道可期。

美國總統拜登表示，預計至 7 月底將擁有足夠疫苗予所有美國人施打，再加上以色列搶先宣布解封，使市場看好下半年全球解封狀況。

美食指出，美國確診人數銳減，加州政府已於 1 月 25 日解除居家禁令，1 月各州門市來客數全面較 12 月回升達雙位數，由於美國可望在夏季前擴大疫苗接種，疫情改善在望，看好北美營收在未來幾個月將加速重回成長。

而在中國市場，美食指出，自去年 10 月以來陸續推出升級的早餐、下午茶等套餐組合，有效填補業績，並提升產品競爭力。

在台灣，美食 2 月起透過外送平台提供消費者每日新鮮出爐的 85 度 C 麵包，力拚透過更豐富的產品線，在百花齊放的外送市場搶下更多分額，也為同店增添營收動能。

法人認為，美食在中國歷經一年關閉落後門市後，去年第四季門店數轉增，有助中央廚房利用率改善，由於美食預計今年在中國門店數增加 5-7%，優於去年年減約 4%，營運復甦可期。

另一方面，法人指出，儘管美國疫情不確定性使美食展店數可能有限，但同店復甦加上成本控制得宜，營業利益率可望進一步回升，不排除將年增 2 個百分點至 9.6%，獲利動能轉強。