〈玉山金法說〉啟動29年來最大規模組織改造 聚焦三大策略及ESG

玉山金 (2884-TW) 今 (22) 日舉行法說會，總經理陳美滿表示，面對內外部環境變化，今 (2021) 年玉山將啟動成立 29 年以來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」，並聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG 永續發展」。

玉山金去年淨收益 562.5 億元，成長 3.2%，稅後純益 180.2 億元，年減 10.4%，每股稅後純益 (EPS) 1.43 元、股東權益報酬率 (ROE) 10.17%、資產報酬率 (ROA) 0.66%。子公司玉山銀行全年 EPS 1.73 元，ROE 9.47% 是金控旗下銀行的第 2 名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長 82.5% 及 699.8%。

雖然玉山金去年獲利衰退，但今年 1 月自結獲利 19 億元，是歷年單月獲利第 3 高，表現回到過去水準。

2020 年台灣經濟成長率 3.11%，是全球表現最好的經濟體之一，玉山掌握企業投資及產業升級契機，營運規模穩健發展，存、放款餘額成長均為市場前 3 名，其中，總放款餘額成長 12.3%，中小企業放款淨增量更為民營銀行第 1；總存款成長 19.4%，外幣存款成長 14.2%。同時玉山展現穩健的風險控管能力，資產品質長期維持良好水準，2020 年底逾期放款比率 (NPL) 為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率 656.3%。

值得留意的是，玉山銀行理專弊案去年一年兩犯，去年第 4 季起資本適足率 (BIS) 被主管機關要求降低 0.28 個百分點，儘管受此影響，截至去年底 BIS 仍有 15.68%，優於前年的 14.12%。

玉山全年淨手續費收入 198.3 億元，成長 5.9%，不僅創下連續 12 年成長紀錄，也使玉山手續費收入排名上升至第 2 名。財富管理淨手收成長 9.3%，締造歷年最高的金額；信用卡業務方面，疫情影響使市場整體簽帳金額衰退 6.4%，玉山成長 9.8%，簽帳金額 4727 億元排名市場第 2，增量排名第 1。

展望 2021 年，陳美滿表示，面對內外部環境變化，玉山將聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG 永續發展」，並啟動 29 年來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」。

玉山銀董事長黃男州進一步表示，玉山銀將向國際一流標竿銀行學習，整合現有各產品線與通路，以客群分層分群經營為核心，優化服務流程，打造顧客導向的服務模式，為顧客創造更多價值。玉山也將加速運用科技與數位的力量，降低營運成本並強化風險管理，強化數位平台經營，透過資料及數據深入瞭解顧客需求，驅動更好的金融服務。

黃男州表示，玉山在 2020 年完成銀行核心系統轉換，打造金融科技最重要的基礎，未來將持續開發各項金融創新，在顧客體驗、營運流程、資訊系統三大面向全面提升，帶動玉山在第 4 個 10 年飛躍成長，要從台灣的玉山邁向亞洲的玉山。