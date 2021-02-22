遠端遙控NASA毅力號在火星上開車 駕駛來自台灣

美國太空總署 (NASA) 發射火星探測器毅力號 (Perseverance)，日前成功登陸，為人類太空探索再度寫下新頁，總統蔡英文也在臉書上發文指出，毅力號的科學團隊有多位台灣人參與，其中，負責操控探測車的團隊，就由工程師嚴正博士帶領，他們在地球上編排程式指令，遠端駕駛毅力號。

毅力號升空 7 個月，飛行過程一路順利，最後歷經「恐怖 7 分鐘」，在台灣時間 19 日凌晨，成功登陸火星的傑澤羅隕石坑 (Jezero Crater)，並回傳第一張黑白影像，為人類太空史寫下新頁，毅力號還攜帶小型無人機，它的任務是在火星上收集數據，並尋找古代微生物的跡象。

蔡英文在臉書上發文力挺二位毅力號的台灣之光，首先是嚴正博士，他帶領科學團隊駕駛探測車，他們在地球上編排程式指令，遠端遙控位在火星上的毅力號，此外，參與太空船設計的劉登凱博士也來自台灣。

蔡英文指出，在 NASA 服務的台灣人相當多，他們都是台灣的驕傲，就像前年台灣團隊一起取得第黑洞照片一樣，相信台灣的科學實力，可以為全人類帶來貢獻。

蔡英文表示，上周行政院提出了「太空發展法」草案，台灣會繼續自製衛星，更要接軌國際，支持太空產業的發展。蔡英文引用嚴正博士的話，鼓勵想投入航太科技的年輕人，「要和毅力號一樣不怕困難、不怕失敗」，同時強調，人類探索未知的過程，台灣一定不會缺席。