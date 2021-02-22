億光訂單看到 8月 產能爆棚調漲光耦合器價格漲幅最高3成

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 光耦合器產品需求暢旺，產能供不應求，訂單能見度更可看至 8 月，由於需求暢旺、加上原物料成本增加，近期已陸續調漲價格，漲幅最高達 3 成。

億光不可見光營收占比約 31%，產能從去年第三季開始滿載，其中光耦合器需求最旺，受惠 5G 基地台、電動車、雲端與遠距相關需求支撐，訂單已可看到 8 月。

同時，由於光耦合器原物料如紅外線 LED 晶片、封裝膠材與銅等，近期陸續漲價，億光為反映原物料成本增加及需求成長，光耦合器產品近期陸續調漲價格，漲幅約 10-30%。同時，億光考量產能持續供不應求，今年將擴產，月產能將增加 3 億顆，第二季將全數投產。

光耦合器主要透過「光」作為媒介來傳輸電力訊號，抗干擾能力強，為電源開關電路中最常使用的隔離器件，應用涵蓋面廣泛，包含雲端伺服器、充電樁、電動車、5G 基地台等，其中，5G 基地台用量更較 4G 基地台大增 3 倍，成為催生光耦合器需求成長的最大因素之一。

另外，電動車商機也是光耦合器的大應用之一，億光也打入較高階的充電樁與電動車，看好電動車市場商機龐大，未來將有很大的成長空間。

億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，營收可望雙位數成長，也由於產品組合優化，高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於去年。