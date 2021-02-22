印度法院同意亞馬遜請求 中止信實集團與FRL交易

據《彭博》報導，印度最高法院已經同意亞馬遜 (AZMN-US) 的請求，中止 Future Retail(FRL) 將其零售業務以 34 億美元，出售給信實集團 (Reliance Industries) 的交易。

兩人小組法官之一的 Rohinton F. Nariman 說，法院將在 5 個星期後再次審理此案。

亞馬遜與 Future 的合作關係正逐步疏遠，去年，亞馬遜收購了 Future 旗下一家未上市公司 49% 的股份，交易價值超過 1 億美元。亞馬遜在提交給法庭的文件中表示，作為此次交易的一部分，雙方協議明定，Future Retail 不能將其零售資產賣給任何在限制名單上的人士，包括信實集團老闆 Mukesh Ambani 的集團。

這一案件除了是全球兩大富豪 Jeff Bezos 與 Ambani 的較勁之外，分析人士認為，最終判決結果將影響印度電子商務的未來走勢。亞馬遜希望破壞此次交易，有助在印度的零售銷售地位。

受消息面影響，信實工業股價下跌 2%，至 2035 盧比，而 Future Retail 下跌 2.6%，至 74.15 盧比。

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