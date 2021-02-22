波音777引擎零件掉落民宅 多家航空公司停飛同型飛機

美國聯合航空 (UAL-US) 的一架波音 (BA-US)777 客機，20 日從美國科羅拉多州的丹佛起飛後，由於引擎故障的關係立即折返，該客機原本要飛往夏威夷的檀香山。也由於這起事故的關係，美國聯合航空以及日本兩家最大的航空公司日本航空 (9201-JP) 及全日空 (9202-JP) 等，也都停飛搭載同型引擎的 777 客機。

發生問題的引擎是由美國飛機引擎大廠普惠公司 (Pratt & Whitney) 所製造，型號為 PW4000。

受到這次問題影響，美國聯邦航空總署 (FAA) 也下達指示，要求搭載同型引擎的 777 客機都必須加強檢查。

發生問題的波音 777 客機，20 日從美國科羅拉多州的丹佛起飛後不久，就因為右側引擎發生故障而折返丹佛國際機場。而在返航途中，引擎零件在沿途散落、景象驚人，當地警察表示機場附近的人口密集，幸好目前除了財物損失之外還未傳出人員傷亡。

散落在地面的飛機引擎零件 (圖片：AFP)

聯合航空針對 777 客機的停飛問題表示「這些飛機都有達到該公司的嚴格安全基準，而為了能夠重啟飛航，也將進行追加處置」，並表示正與美國的監管單位持續進行協商當中。

在日本方面，日本國土交通省於 21 日向日本航空及全日空下達指示，要求停飛搭載同型引擎的飛機。日本航空有 13 架的飛機，全日空有 19 架的飛機受到影響。這兩家航空公司也調度其他機型的飛機來進行飛航，22 日的航班不會受到影響。

而在日本國土交通省下達命令之前，日本航空及全日空則是在 21 日當天提前一步停飛波音 777，當天只有日本航空的一班從那霸飛往羽田的國內航班受到影響而停飛。

此外，根據日本國土交通省的說法，去年 12 月 4 日發生引擎故障、從那霸飛往羽田的日本航空 904 班機，該架 777 客機也是搭載同型引擎。雖然截至目前都有指示航空公司要加強維護，在檢討實施更進一步的追加對策之前，也認為有停飛的必要。