【街口投信】半導體、5G、宅經濟 投資三亮點

台股在農曆年後持續? 騰，截至 2/19 為止，台股加權指數大漲約 539 點，站穩 16,000 大關，再創波段新高。美國 1.9 兆紓困案可望於 3 月通過，加上全球各國央行持續寬鬆和疫苗施打進度加快，全球經濟有望全面復甦；在全球經濟復甦和國際資金充沛的雙重正面因子推升下，台股指數可望持續再創歷史。

在選股方面，除了近期較夯的半導體類股外，街口投信建議投資人可留意 5G 類股和因疫情所塑造的新生活相關類股，由於今年 5G 手機滲透率將大幅提升由 18% 至 40%，除了量提升之外，相關零組件 ASP 亦有不同幅度上漲，從次族群來看，建議可留意 wifi 6、被動元件、PA 和 HPC 相關族群。

此外，因疫情所吹起居家辦公旋風，街口投信表示近期歐美不少大公司已開始表態後續將持續或永久實施 WFH，WFH 將不會是曇花一現，因此除了相關電子產品出貨仍維持高檔外，建議投資人可留意消費和居住模式的改變，例如：實體店面消費改成網路消費，因在家時在更多，越來越多人更重視居家裝飾、修繕和家電。

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