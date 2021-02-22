小摩：比特幣漲勢驚人 但將面臨低流動性的考驗

比特幣的價格連續多日寫下新高，但摩根大通分析師認為，接下來它恐怕要面臨來自流動性的嚴酷考驗。

台北時間周一 (22 日) 清晨 3 時許，比特幣價格衝至新高，突破 58000 美元，但隨後自高點回落，在下午已經又回到 56200 美元附近，過去一周漲幅接近 20%。

摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，在過去 3 個月，比特幣價格約上漲兩倍，但其流動性卻有所下降。

他在上周五的報告中說，目前比特幣的市場流動性遠低於黃金或標普 500 指數，這代表著即使是很少的交易量，也能對價格帶來重大影響。

比特幣近期的瘋狂走勢，即使是最死忠的支持者，也會感到驚訝。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在最近的推特中就認為，比特幣價格似乎過高。在此之前他曾說，比特幣只是個沒有現金那麼笨的選擇。

Panigirtzoglou 指出，現貨和期貨市場的比特幣交易量，每天約為 100 億美元，而黃金的等效交易量為 1000 億美元。他說，這與「比特幣的流動性遠低於黃金的流動性」說法一致。

比特幣在去年大漲之後，今年幾乎沒有停下上漲步伐。支持者稱，這是機構加大採用所帶來的結果，質疑者認為，這是典型的投機泡沫。

在這波漲勢中，這樣的質疑與辯護始終存在。加密貨幣交易所 Bitfinex 技術長 Paolo Ardoino 表示，到目前為止，比特幣似乎未受到對行業的恐懼、不確定性和懷疑的束縛。