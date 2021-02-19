節節高升！比特幣升破5.3萬美元 市值站上1兆美元大關

比特幣周五 (19 日) 升破 53,000 美元，繼續打破前 2 日的新高紀錄，近期漲勢也讓比特幣市值站上 1 兆美元大關。

根據 CoinDesk 數據，台北時間周五晚間 23 時許，比特幣過去 24 小時內漲幅達 3.56%，報 53,689.28 美元。

比特幣升破 53,000 美元，市值一度登上 1 兆美元 (圖：CoinDesk)

比特幣價格節節高升，今年迄今才不到 2 個月，比特幣市值已漲超 4000 億美元，超過特斯拉 (TSLA-US) 和臉書 (FB-US)，且幾乎是「股神」巴菲特旗下控股公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的 2 倍。

上周特斯拉宣布投資 15 億美元於比特幣，引發市場熱議。馬斯克周五推文解釋，持有一些比特幣已算冒險，但在流動性方面，相較於持有現金，持有比特幣比較沒那麼愚蠢。

華爾街對比特幣的看法存在分歧。摩根大通 (大摩)(JPMorgan) 分析師認為，在價格遠高於生產成本情況下，多元分散的好處讓人感到質疑。大摩認為在股市大跌時，比特幣會是糟糕的避險工具。

不過，隨著比特幣受到部分主流投資人青睞，大摩也表示，其與周期性資產的相關性正在提升。