【永豐期貨】台積電翻黑收斂漲幅 16500點得而復失

期貨走勢

台指期週一上漲 73 點至 16382 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 28.16 點，電子期逆價差縮至 - 1.04 點，金融期逆價差縮至 - 1.97 點。現貨部分，三大法人賣超 36.84 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3036 口至 - 10563 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 4249 口至 - 26187 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 909 口至 - 11572 口。

上週五美國財政部長葉倫表示，美國仍需 1.9 兆美元刺激計畫，而總統拜登於首場 G7 領袖峰會表示，美國和歐洲同盟國將聯手對抗新冠病毒，以恢復受衝擊的經濟，美股四大指數漲跌互見，道瓊幾近平盤，標普 500 下跌 0.19%，那斯達克上漲 0.07%，費半指數上漲 2.44%。台股今天開高走低，早盤一度大漲逾 200 點，最高衝上 16579 點，隨後高檔賣壓湧現，終場漲幅收斂，加權指數上漲 0.42%，收 16410.16 點。權值股來看，台積電早盤上攻後拉回，終漲紅翻黑下跌 0.31%，收 651 元，大立光近期持續維持強勢，上漲逾 3%，收 3510 元，將挑戰前波高點，而面板在漲價題材下與記憶體族群表現較強。今天台股上攻後明顯出現高檔賣壓，短期電子權值股漲多休息，加上外資連續賣超，投資人需留意追高風險，可挑選財報亮眼，並具有基期較低的標的來進場布局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.39。VIX 指數上漲 0.84 至 23.76。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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